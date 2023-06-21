الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المدن بالتواجد في الشوارع لحل مشاكل المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف  السكرتير العام للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ووجه "المحافظ " بالمرور اليومي من قبل رئيس المدينة أو الحي على كافة القطاعات للتأكد من انتظام العمل وحل كافة المشاكل، مشدداً على التواجد في الشارع وسط المواطنين.

وكلف "مختار" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال النظافة العامة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات لتكون متنفس ترفيهي للمواطنين في أيام العيد.

وكلف "المحافظ" وكيل وزارة الطب البيطري بالاستعداد الكامل داخل المجازر لاستقبال المواطنين لذبح أضحيات العيد مع الإعفاء من الرسوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى ضرورة حث المواطنين على ذلك.

كما وجه "مختار" لوكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري.

كما وجه "المحافظ" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة اي تغيرات جديدة او مخالفات وإزالتها في المهد ، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص .

ووجه أيضا بتكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة وملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الجهاز التنفيذي خدمة المواطنين

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