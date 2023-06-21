الشرقاوي: زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر تحمل عددا من الدلالات المهمة

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا"، والتي تعد الأولى من نوعها لمصر والتي جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها أهمية قصوى وتحمل عددًا من الدلالات المهمة على عمق العلاقات بين البلدين، وتقدير الهند للدولة المصرية وللرئيس السيسي.



الهند أكبر اقتصاديات العالم عضو بمجموعة العشرين وتحالف البريكس

وأشار رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة إلى أن دعوة الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند تستهدف بالأساس تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات المختلفة، منها التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى توسيع التواجد الهندي بالقارة الإفريقية من خلال مصر التي تعد بوابة العالم على القارة السمراء، وبحث وعرض الفرص الاستثمارية في مصر. وأكد أن زيارة الرئيس السيسي خلال شهر يناير الماضي أسفرت آنذاك عن رفع علاقات الثنائية بين مصر والهند.

وأوضح الدكتور يسري في تصريح لـ"الدستور"، أن الهند دولة قوية اقتصادياً وهي عضو في مجموعة العشرين ومجموعة بريكس، حيث يبلغ حجم الاقتصاد الهندي عالمياً نحو 2.9 تريليون دولار، كما تحتل المركز الخامس عالمياً في حجم اقتصادها، مشيراً إلى أن مصر تسعى لتوفير علاقات متوازنة مع مختلف التكتلات على مستوى العالم وبصفة خاصة مع الهند، وذلك لتوفير القمح وعدد من السلع الاستراتيجية المهمة.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن حجم التعاون بين مصر والهند، وبالإضافة إلى زيارة رئيس وزراء الهند "ناريندرا"، يجعل من التعاون مع اقتصاد دولة الهند له مكاسب عديدة خاصة أن مصر تسعى لزيادة حجم الناتج المحلي الذي يساهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

رئيس جمعية رجال الأعمال يؤكد اهتمام الدولة بتوفير القمح والسلع الاستراتيجية

وأشار الدكتور يسري الشرقاوي إلى أن من المتوقع، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي، أن تساهم الشركات الهندية في زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والرياح والكيماويات وقطاعات الاتصالات والبرمجيات.

كما يتم توسيع فرص الاستثمار في منطقة قناة السويس، حيث سجلت الاستثمارات الهندية في هذه المنطقة حوالي 12 مليار دولار، وبلغت بعض الاستثمارات الهندية في إنتاج الكربون الأسود والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية حوالي 4 مليار دولار.

ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار، بما في ذلك صادرات مصرية إلى الهند تصل إلى حوالي 2 مليار دولار.