الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لليوم الـ12.. تواصل جسر "مصر للطيران" لنقل حجاج بيت الله الحرام

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

تسير مصرللطيران، اليوم الأربعاء، 13 رحلة جوية لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، بواقع
9 رحلات القاهرة - جدة، 4 رحلات القاهرة- المدينة، لنقل حجاج بعثة وزارات الداخلية والسياحة والأثار والشباب والرياضة والصحة ووزارة التضامن وحجاج قرعة دمياط وتضامن القليوبية والبحر الأحمر وأسيوط والمنيا والترانزيت وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.

وقدم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم، مبينًا أن الله(تبارك وتعالى) دعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم، متمنيا لهم الاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، كما طالبهم بالدعاء لمص.

وأكد حلمي حرص وزارة الطيران المدني على تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن، المسافرينعلى مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في قطاع الطيران المدني على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج. قائلًا “ الجميع يعمل على قدم وساق وبكل فخر ومسئولية لخدمة ومراعاة ضيوف الرحمن في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السنوتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل تجربة سفرة آمنة مدعمة بخدمات متنوعة وشاملة خلال رحلتهم المباركة”. 

وأشاد الوزير بالتنسيقالتام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن، موجهًا الشكر لجميع وزارات الدولة المصرية منوزارة الأوقاف والداخلية والتضامن الاجتماعى والسياحة والصحة والمالية وغيرها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج وكل الجهات العاملة بالمطارات على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات من أجل خروج موسم حج هذا العام بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الحجاج المصريين ويضمن سلامتهم وراحتهم.

مصر للطيران الأراضي المقدسة حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن حجاج بعثة وزارة الداخلية السياحة قرعة دمياط وتضامن

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