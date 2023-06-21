الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: الإعفاء من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال العيد

عبدالحميد الهجان
عبدالحميد الهجان

قرر محافظ القليوبية، عبدالحميد الهجان، الإعفاء من رسوم نحر الأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتشجيع المواطنين وزيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ضغوط العمل، بالإضافة إلى تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري على جميع المجازر وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال العيد المبارك.

وأشار الهجان - في بيانٍ اليوم الأربعاء - إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، موضحًا أنه جرى التأكيد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطري خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.

كما تقرر تفعيل الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام العيد واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

كما وجّه محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة والتعامل معها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أي أعطال طارئة.

كما وجّه الهجان بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها فورا خلال فترة احتفالات العيد.

الأضحي المبارك الالتزام بكافة التعليمات الاستعداد القصوى الانضباط والالتزام الرقابة التموينية الرقابة الصحية

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