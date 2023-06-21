الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس وشارع رمسيس حتى غمرة، بالإضافة إلى كثافات مرورية بكوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، وسيولة مرورية بشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

أيضًا من الكورنيش إلى المظلات هناك كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة، فإن هناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات البسيطة عند منطقة المظلات.

وفي الجيزة، فإن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة، ويشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات سببها غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.