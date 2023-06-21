الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة بمنشأة ناصر

حريق شقة
حريق شقة

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة منشأة ناصر.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الخامس في عقار مكون من 6 طوابق، وتمّ فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي شقق العقار، وتم إخماد النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الحماية المدنية حريق منشأة ناصر

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