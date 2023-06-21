في إجازة الصيف.. أشهر 5 روايات عالمية وعربية للأطفال

لا شك أن كل أم تبحث لأطفالها عن قصص كى تشغلهم بها خلال فصل الصيف وأثناء عطلة أخر العام، حيث تريد ألا تذهب الإجازة بدون فائدة، لذلك نرشح لك أشهر 5 قصص للأطفال تتحدث عن الصفات الحميدة وكيفية تعليم طفلك الشجاعة وغيرها من الصفات الجميلة.



"الدستور" ترصد خلال السطور التالية أبرز 5 قصص تفيد طفلك في عطلة أخر العام وفصل الصيف.

رواية علاء الدين والمصباح السحري

تعد من أشهر القصص والروايات على مر التاريخ، فقد وجدت صدى كبير، بعد أن تم إضافتها إلى قصص ألف ليلة وليلة فى القرن الثامن عشر من قبل المستشرق الفرنسى أنطوان جالان الذى أنجز ترجمته للقصة فى عام 1709، وأضافها فى المجلد التاسع والعاشر، فكل شخص يحلم أن يحصل على مصباح علاء الدين.

رواية شبكة تشارلوت

تعد من الروايات الشهيرة التي يبحث عنها المواطنون لأطفالهم، فهى رواية للأطفال للكاتب الأمريكى الشهير إلوين برووكس وايت، طبعت للمرة الأولى فى العام 1952، وتدور أحداث القصة حول خنزير اسمه ويبور وصداقته بأنثى العنكبوت والتى اسمها تشارلوت، وصنفت الرواية على كونها من أفضل كتب الأطفال مبيعًا على الإطلاق وذلك فى العام 2000.

رواية الريح في أشجار الصفصاف

من الروايات الشهيرة أيضا والتي تحث على الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها الطفل، الريح في الصفصاف ‏فهي رواية للأطفال، بقلم كينيث غراهام، نشرت لأول مرة في عام 1908، وتناولت الرواية أربعة حيوانات مؤنسة في مراعي إنجلترا، يظهر في الرواية مزيج من التصوف، والمغامرة، والأخلاق، والصداقة الحميمة.

رواية الأمير الصغير

رواية صغيرة للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري، ومن الروايات المتميزة للأطفال والتي تم ترجمتها من 230 لغة ولهجة، وقد تم التصويت لها كواحدة من بين أفضل كتب القرن العشرين في فرنسا، وتدور القصة في 28 فصلا تتراوح بين الوسط والصغر والصغر المتناهي، وهى من الروايات التي نالت إعجاب الكبار قبل الصغار.



وأبرز ما جاء في الرواية من اقتباسات: يتعرض المرء للحزن والبكاء إذا مكَّن الغير من تدجينه، وكان شذا زهرتي يعبق في جنبات كوكبي، أما أنا فما عرفتُ أن أجني منها لذة ومتعة، وما كان عليّ أن أحكم على كلامها بل على أفعالها. إنها كانت تعطّّرني، وتضئ لي، فلماذا فررتُ منها ولم أحرز ما وراء حبائلها وحِيَلها الساذجة من المحبة والعطف. إن الأزهار تُناقض نفسها بنفسها، لكنّي كنتُ صغيرًا جدًا ولم أحسن محبتها.

رواية أحدب نوتردام

من الروايات التي كان لها صدى واسع وبلغت شهرتها عنان السماء، رواية أحدب نوتردام، بعد ترجمتها إلى عدة لغات، وتعد من الروايات التي رسّخت في أذهان الأطفال العديد من القيم والأخلاق السامية التي ينبغي أن يتحلى بها الطفل، كما تحدثت عن الكرم والشجاعة وحب الغير.