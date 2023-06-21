وقف 30 حالة إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية بمركزى بسيون وكفرالزيات

أحبط مركزا مدينتى بسيون وكفرالزيات بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 30 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينتين وقرى بالمركزين، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة بسيون، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 10 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة.

وأكد عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، وقف أعمال 20 حالة بناء مخالف ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.