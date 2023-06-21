الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبناء يناير المشاركين في الحوار الوطني في ضيافة حزب العدل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أبناء يناير المشاركين في الحوار الوطني في ضيافة حزب العدل للحديث عن قانون الأحزاب السياسية

استضاف حزب العدل عددا من أبناء جيل يناير المشاركين في الحوار الوطني، للحديث عن قانون الأحزاب السياسية.

وناقشت الجلسة مسألة التمويل، وتداول الحضور الرأيي حول تمويل الدولة للأحزاب، والمشاكل التي تعاني منها لجنة شؤون الأحزاب، وتحديات التأسيس، وضرورة أن يصبح الدمج من ضمن لائحة الأحزاب.

كما تمت مناقشة مقترح إنشاء مفوضية شؤون الأحزاب، حيث أشار رئيس حزب العدل إلى أن المفوضية تتشكل من ٤ لجان، لجنة لتنظيم التمويل الحزبي، ولجنة للموقع الإلكتروني، ولجنة للدعم الفني والسياسي للأحزاب، ولجنة للتعاون الدولي، وأكد الحضور على أحقية الحزب في إنشاء جريدة، وموقع إلكتروني، وقناة تليفزيونية.

وحضر الجلسة من حزب العدل النائب عبـدالمنعـم إمـام، وحسـام حسن، وعبـدالغنـي الحايـس، ومحمود الحتة، وحضر من جيل يناير: حســام مؤنس، وناصر عبدالحميد، وخالد داوود، ومصطفى شوقي، وأحمد ماهر، وعمرو عادل، وحمدي قشطة، وكريمــة أبوالنــور، ومصطفى حجري، وأيمن عويان، وعمرو إمام.

الحوار الوطنى رئيس حزب العدل حسام مؤنس حزب العدل قانون الأحزاب السياسية مسألة التمويل

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