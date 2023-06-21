الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 24 متهمًا في قضية "الجوكر"

المقاول الهارب
المقاول الهارب محمد علي

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 24 متهما في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ«خلية الجوكر الإرهابية».

وكانت النيابة أحالت المتهمين «بينهم هاربين»، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددًا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع «يوتيوب»، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

ووجّهت النيابة للمتهمين أيضًا، تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومششخنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.

محكمة جنايات أمن الدولة جنايات أمن الدولة خلية الجوكر الارهابية

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