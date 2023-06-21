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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار علف بادي تسمين ونامي اليوم الأربعاء 21-6-2023

علف بادي
علف بادي

شهدت أسعار العلف بادي تسمين تراجعا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي تسمين والتي جاءت كالتالي..

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأربعاء 

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 23700 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة العبور 23700 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة مؤسسة العامر 23500 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة النوبارية 23000 جنيه للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الوداد 24100 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة نوفل 24000 جنيه للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الفتح 23000 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة فاين فيدز إنترناشيونال  24800 جنيها للطن.

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أسعار العلف بادي نامي اليوم الأربعاء 

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة إيجيبت فيد 23400 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة مصر الفيوم 23000 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة الشروق 24000 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة ألفا فيد - هولمان 23200 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة زهور القاهرة 23150 جنيها للطن.

لقد سجلت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 23000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي بادي تسمين سجلت أسعار علف الدواجن بادي علف الدواجن بادي تسمين سوبر

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