الباز: "مرسى كان بيعيط لمحمد حسان ويقوله المسئولية أكبر منى"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، كشف ضعف محمد مرسي، بينما كان الإخوان يصورونه شخصا عظيما.

ولفت الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن داعية سلفي قابل الدكتور علي جمعة في الحج، وأخبره أن محمد مرسي كل يوم يكلمه و"يعيط"، ويقول إن المسئولية أكبر منه، فكان الداعية يعظه.

وأضاف الباز: "هذا الداعية هو محمد حسان، كان محمد مرسي يتصل به كل ليلة يعيط في التليفون ويقوله أنا مش أد الحكاية، المسئولية أكبر مني".

وسخر ممن يرفضون الحديث عما فعله محمد مرسي بزعم أنه ميت والميت لا تجوز عليه إلا الرحمة، قائلًا: "الإخوان حتى هذه اللحظة يتحدثون عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عبدالناصر مماتش؟ مرسي لا تجوز عليه إلا الرحمة، وعبدالناصر تجوز عليه قرص بسمسم؟ ونقطع فيه؟".

وختم بأن الجماعة وأنصارها يمارسون التدليس طول الوقت، وهي جماعة جمعت كل أطراف الانحطاط السياسي والفكري، وكل من يعرفهم لازم يكرههم، بينما الدكتور علي جمعة كان يلجم غضبه منهم، رغم أن كراهيته لهم مبررة.

اقرأ أيضًا: الباز يكشف مفاجأة عن علاقة يوسف القرضاوى بمحاولات اغتيال على جمعة