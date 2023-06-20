الباز يكشف مفاجأة عن علاقة يوسف القرضاوى بمحاولات اغتيال على جمعة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإخوان استشاطوا غضبًا من شهادة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق في برنامج "الشاهد"، بسبب ما قاله عن مرسي، لافتًا إلى أن البعض من خارج الجماعة الإرهابية، رأى أن الدكتور علي جمعة كان حادًا جدًا في شهادته على الإخوان.

وأشار الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إلى أن حدة الدكتور علي جمعة مبررة، لأنه إن كنا لنا موقف سياسي وفكري ضد الإخوان، ففضيلة المفتي السابق، يزيد عليه الموقف النفسي، حيث تعرض لمحاولة اغتيال من عناصر الإرهابية وضُرب عليه 60 رصاصة بغرض قتله، لكن الله نجّاه، وكل ما حكاه تفاصيل لا يمكن تكذيبها أو إنكارها.

وكشف الباز، عن أن الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، هو من أفتى لعناصر حسم، باغتيال علي جمعة، ونقل الفتوى لهم يحيى موسى، ونفذوا المحاولة تجاوبًا مع تلك الفتوى.