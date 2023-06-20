محمد سلماوى لـ"الشاهد": حوار مع بائعة جرجير أكد لى قرب زوال حكم الإرهابية

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه فطن إلى قرب زوال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد مشهد دار أمامه كانت بطلته إحدى بائعات الجرجير في الشارع.

وأضاف سلماوي خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه شاهد حوارًا دار بين بائعة جرجير وأحد الأشخاص في محيط محطة مترو المعادي، فبعد أن اختلفوا على السعر قالت له: "يخرب بيت الإخوان واللي جابهم واللي جرا لنا من يومهم".

وتابع: "تأملت المشهد والذي كان بمثابة تلخيص لنتائج جميع التحليلات السياسية التي أجريت وقتها، وأكدت أن المواطن المصري فقد ثقته في الإخوان وأصبحوا غير مرغوب فيهم، رغم أنهم كانوا يقولون إنهم سيستمرون لـ500 عام".

الشعب كله كان يتحدث بنغمة واحدة

وتابع، أن الشعب من أقصى درجات المثقفين والمفكرين لأبسط الناس في الشارع يتحدثون نفس الكلام ونفس النغمة الرافضة لوجود الإخوان في الحكم.