عضو مبادرة "ابدأ": نستورد منتجات بـ20 مليار دولار يمكن توفيرها محليًا

قال المهندس خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية “ابدأ”، إن إطلاق المبادرة الرئاسية استهدفت منذ إطلاقها توطين الصناعات في مصر وتقليل فاتورة الاستيراد، مُشيرًا إلى أن هناك نحو 20 مليار دولار في فاتورة الاستيراد يمكن توفيرها بمنتجات محلية الصنع.

وأضاف “حسن” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبدالرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة عملت بشكل منمهج لدراسة الوضع الحقيقي على أرض الواقع في قطاع الصناعة سواء المصانع الكبيرة أو الصغيرة.

وتابع: بدأنا تكوين مجموعات عمل من المصنعين للتعاون لإنتاج هذه السلع، وجذب مستثمرين من أكثر من 12 دولة وبدء تصنيع منتجات للمرة الأولى في مصر، وتكامل مع كل المبادرات السابقة، والتعاون مع مؤسسات الدولة.

معوقات واجهت المبادرة

ولفت إلى أن المعوقات التي واجهت المبادرة قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في سبيل التغلب عليها، مثل البنية التحتية للطرق والمواصلات، ولدينا الآن شبكة موانئ ضخمة، أيضا التعليم الفني وقريبا يدخل الخريجين سوق العمل، والمرافئ في المناطق الصناعية، كما بدأ الربط الداخلي بين القطاعات الداخلية لتسريع استخراج التراخيص، والتحول الرقمي للتسهيل على المستثمر.