الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الغانى أسامواه جيان يُعلن اعتزاله كرة القدم

أسامواه جيان
أسامواه جيان

أعلن الأسطورة الغانية أسامواه جيان اليوم الثلاثاء، عن اعتزاله لعب كرة القدم بعد 20 عامًا في ممارسة اللعبة.

وأكد اللاعب اعتزاله في منشور عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ولا يلعب "جيان" حاليًا لأي نادٍ بعد انتهاء عقده مع فريق نورث إيست يونايتد الهندي في يناير 2020.

ويغيب النجم الغانى أسامواه جيان صاحب الـ37 عامًا، عن المنافسات سواء مع الأندية ومنتخب البلاك ستارز منذ شهر أبريل من عام 2021.

وسجل جيان أربعة أهداف في ثماني مباريات وصنع واحدًا، خلال مشواره مع فريقه، في الدوري الهندي الممتاز.

وسجل جيان 51 هدفًا في 109 مباريات مع المنتخب الغاني، وهو أيضًا أكثر لاعب إفريقي إحرازًا للأهداف، في تاريخ كأس العالم.

الأسطورة الغانية لعب في مسيرته مع الأندية، 417 لقاءً بجميع المسابقات سجل خلالها 216 هدفًا.

ومثل جيان العديد من الأندية المشهورة على رأسها سندرلاند الإنجليزي، أودينيزي الإيطالي ورين الفرنسي.

بينما لعب فترة كبيرة عربيًا مع العين الإماراتي وتألق في هذه الفترة حيث توج معه بخمسة ألقاب.

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