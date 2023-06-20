إحالة المتهمين بسرقة مصنع لعب أطفال بالمرج لمحكمة الجنح

أحالت نيابة المرج اليوم المتهمين بسرقة مصنع لعب أطفال في منطقة المرج لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المصانع بمناطق المرج والسلام .

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم مركبة "توكتوك" قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهم بسرقة إحدى المصانع لألعاب الأطفال بأسلوب "كسر القفل"، وبحوزتهم “3 أنبوب لحام أكسجين، جهاز رش، عتلة حديدية”.

وباستدعاء صاحب المصنع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة.