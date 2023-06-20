الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بتهمة التجسس.. مالي تقاضي بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"

المجلس العسكري الحاكم
المجلس العسكري الحاكم في مالي

رفع المجلس العسكري الحاكم في مالي، دعوى قضائية ضد بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، حيث اتهمها بالتجسس ومحاولة الإضرار بمصالح الجمهورية.

وجاء في بيان للنيابة العامة في البلاد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة رفعت قضية أمام النيابة العامة المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ضد أعضاء بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، عقب تحقيقهم في الأحداث التي وقعت في بلدة مورا الصغيرة في الفترة ما بين 27 و31 من مارس 2022.

ووفقا للبيان فإن "جميع أعضاء البعثة مشاركون أو متواطئون مع مرتكبي الجرائم، كما أنهم متهمون بالتجسس واستخدام الأقمار الصناعية لهذا الغرض، دون علم السلطات في مالي، بهدف النيل من معنويات القوات البرية والجوية، والتزوير لتقويض الأمن الخارجي للدولة"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وجاءت الدعوى في أعقاب نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الـ12 من مايو، تقريرًا يتهم فيه الجيش في مالي ومقاتلين "أجانب" بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في بلدة مورا خلال عملية ضد "إرهابيين".

تقرير متحيز

وندد المجلس العسكري في مالي بتقرير بعثة "مينوسما"، حيث وصفه بـ"المتحيز"، مشيرًا إلى أنه يستند إلى رواية خيالية"، كما أكد أنه لم يكن بين القتلى سوى "إرهابيين".

وفي ذات السياق، تسبب نشر تقرير بعثة "مينوسما"، في تفاقم التوترات القائمة بين البعثة والمجلس العسكري الذي طالب البعثة الموجودة في مالي منذ العام 2013 بالانسحاب من الجمهورية.

وتنتهي ولاية "مينوسما" في يونيو المقبل، وهناك شكوك متزايدة حول قدرتها على الاستمرار في ضوء العلاقة المتدهورة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي، وانسحاب بعض جنود الدول المساهمة.

وتشهد مالي اضطراباتٍ منذ العام 2012، حيث استغل مسلحون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" تمردًا قاده الانفصاليون الطوارق، وسيطروا على شمال البلاد.

مالي المجلس العسكري رفع دعوة قضائية بعثة مينوسما التجسس تقرير بلدة مورا

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات يوليو قبل إجازة عيد الأضحى

"التعليم" تكشف حقيقة مد امتحانات الثانوية العامة 2023 ربع ساعة

إقرار الحد الأدنى للأجور الأبرز.. نشاط وزارة التخطيط اليوم

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

برلمانى: بروتوكول تعاون بـ30 مليون جنيه تحت مظلة التحالف الوطنى

حبس 3 عاطلين لسرقتهم محل هواتف محمولة بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام