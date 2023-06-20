الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: بروتوكول تعاون بـ30 مليون جنيه تحت مظلة التحالف الوطنى

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي عن توقيع بروتوكول تعاون بـ30 مليون جنيه بين مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية ومؤسسة صناع الخير للتنمية لتنفيذ أول مسح طبى شامل لمواجهة أمراض العيون والقدم السكر بالقرى الأكثر احتياجًا. 

ووقع البروتوكول محمد الجارحي، الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، ومصطفى زمزم رئيس مؤسسة صناع الخير للتنمية، بحضور د. نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني وعدد من قيادات التحالف والمؤسستين أطراف البروتوكول. ويأتي هذا البروتوكول ضمن خدمات التحالف الوطني المتنوعة فى القطاع الصحى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني بتكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر الأكثر استحقاقًا فى قراها وبالمجان بكافة محافظات الجمهورية.

وخلال كلمته عبر محمد الجارحي، الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، عن شكره للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي على الدعم المستمر لأعضائه، مشيرًا إلى سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية. 

وأوضح الجارحي أن رؤية مؤسسة الجارحي واستراتيجيتها هى العمل التنموي المستدام والمؤثر في حياة المواطن وجودتها، وأن العمل الميداني مع المواطنين تتعاظم آثاره الإيجابية بالشراكة  فى العمل التنموي تحت مظلة التحالف لتقديم خدمات تنموية مستدامة ذات جودة إلى أهالينا في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد الجارحي أن حرص مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على توقيع بروتوكول التعاون تحت مظلة التحالف، ومع أحد كيانات التحالف الأخرى، وهي مؤسسة صناع الخير للتنمية يأتي في إطار استراتيجية عمل تتبناها المؤسسة وتهدف إلى التشبيك والتعاون مع كافة الجهات الشريكة في العمل التنموي؛ من أجل تقديم خدمات تنموية مستدامة ذات جودة إلى أهالينا في القرى الأشد احتياجًا، وأن المؤسسة حرصت على اختيار مركز يوسف الصديق لتنفيذ مستهدفات البروتوكول من المسح الطبي، وعمل التدخلات الطبية المطلوبة بجودة عالية في مجالات الحد من أمراض العيون والقدم السكري؛ يأتي من عدة اعتبارات منها أن المركز هو أحد مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما أنه كان البداية الأولى لأنشطة مؤسسة الجارحي، ومنها انتشرت أنشطة المؤسسة في جميع أنحاء الجمهورية.

أشار محمد الجارحي إلى أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات عمل مؤسسة الجارحي التنموية، لأنه حق مهم ووجودي لكل مواطن، وبالتالي من المهم قيام المجتمع المدني بدعم جهود الدولة الواضحة فى تعزيز حق المواطن الأَوْلى بالرعاية في التمتع بصحة جيدة. 

كما أن مؤسسة الجارحي تطمح من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون إلى إحداث تغيير إيجابي حقيقي في خريطة انتشار أمراض العيون في مركز يوسف الصديق بالفيوم، والقضاء بشكل كامل على مسببات العمى. كما تطمح المؤسسة إلى إعلان مركز يوسف الصديق كأول مركز في محافظات مصر خالٍ من بتر القدم السكري؛ ليكون نموذجًا يمكن تعميمه في بقية مراكز محافظات الجمهورية المختلفة.

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