عبدالمنعم السيد: مصر تستهدف أن يكون حجم الاستثمار السنوى 20 مليار دولار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر كانت نقطة الاستثمار الجاذبة الوحيدة في المنطقة، لكن الآن أصبحت تنافسها دول عديدة مثل السعودية والإمارات والمغرب.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نحتاج لتقديم حوافز للاستثمار، من جهة الضرائب والأيدي العاملة المدربة وتوفير الأراضي للمشروعات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستهدف أن يكون حجم الاستثمار السنوي نحو 20 مليار دولار.

مصر سوق كبيرة تضم نحو 120 مليون نسمة

وأشار إلى أن الدولة بدأت تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وبدأت في التخارج من السوق لصالح الاستثمار، بخاصة أن موقع مصر تنافسي في جذب الاستثمار، ولدينا قناة السويس والموانئ، وأيضًا مصر سوق كبيرة تضم نحو 120 مليون نسمة ما بين مصريين وضيوف.