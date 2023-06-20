الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. حسام حسن: علينا وضع خطة لأولويات ما نريد توطينه من صناعات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال حسام حسن، أمين تنظيم حزب العدل، إن الحديث عن سياسات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي حديث طويل وممتد لا يمكن استيعابه في جلسة أو جلستين، مضيفًا أن علينا وضع خطة واحدة لأوليات ما نريد توطينه من صناعات في مدد زمنية معروفة.

أضاف حسام خلال مشاركته في لجنة الصناعة بالحوار الوطني أنه لا بد من تفعيل القرارات والقوانين التي صدرت بخصوص تفضيل المنتج المحلي أو قرار توطين الصناعة، وأن الدولة المصرية ليست مشكلتها، فقط، في التشريع والقانون بل في تطبيقها ووضع خطط واقعية لتوطين الصناعة.

وأوصى ممثل العدل بأن يتم وضع خطه استثمارية وصناعية واضحة لما نريد توطينة من صناعات وأماكن المواد الخام المتاحة لتلك الصناعات والأيادي العاملة، مؤكدًا أن تكون خطة واضحة شاملة لكل القطر المصري يشارك في وضعها ممثلي جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية مع وضع حوافز استثمارية لهذه الصناعات تكون مشجعة لجذب استثمارات جديدة تتنافس فيما بينها لخلق اسواق جديدة مع حياد تنافسي وضريبي مع الشركات المملوكة للدولة، مضيفًا أن هذه الشركات التي تعمل في عدد كبير من القطاعات الصناعية التي يستطيع القطاع الخاص سد فجواتها ويجد منافسة غير حيادية من شركات مملوكة للقطاع العام تتمع بميزات تنافسية وضريببة على رأسها قانون المشتريات الصادر في 2018 و الذي يجب إعادة النظر فيه.

وأكد ممثل حزب العدل ضرورة إعادة النظر مع وضع فترة انتقالية للإجراءات الخاصة بتطبيق الأكواد الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وغيرها التي أثقلت كاهل المصنعين أو الراغبين في مجال الصناعة.

حسام حسن حزب العدل توطين الصناعة الشركات الصناعات الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

مصدر لـ"الدستور" يكشف تفاصيل حالة الطبيب المعتدَى عليه بجامعة طنطا

رئيس الوزراء: سنبدأ تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية التى تم إخلاؤها

البنك المركزى يطرح عملة جديدة من فئة الـ20 جنيهًا

"أيام الثورة والخلاص".. محمد سلماوى: الإخوان دفعت بمرشح للرئاسة بتعليمات من جون كيرى

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

إزالة 16 حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية ومخالفات وبناء دون ترخيص ببنى مزار بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام