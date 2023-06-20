الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء أعمال فرد الطبقة الإسفلتية لطريق بر أيمن ترعة المنايف بالإسماعيلية

جانب من اعمال الرصف
جانب من اعمال الرصف

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية أمس الاثنين، أعمال فرد الطبقة الأسفلتية لطريق بر أيمن ترعة المنايف، وذلك من كوبري سيناء وحتى سرابيوم بطول ٨ كيلو مترات.

 

يأتي ذلك تفعيلًا لتوجهات الدولة بتطوير شبكات الطرق على مستوى محافظات الجمهورية وبناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير الطرق ورفع كفاءتها.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أنه تم توسيع جانبي الطريق وترعة المنايف من عرض ٧ أمتار إلى عرض ١٠ أمتار بالإضافة إلى عروض إجمالية متوسط ١٨ مترا.

وأضاف أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق بر أيمن ترعة المنايف يعد من المشاريع القومية لمحافظة الإسماعيلية التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

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