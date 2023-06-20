الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير هندى: "مودى" يبدأ جولته الخارجية للولايات المتحدة والقاهرة تستمر لـ5 أيام

مودي
مودي

أكد تقرير نشرته صحيفة "موني كنترول"، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بدأ زيارة هامة تستغرق 5 أيام للولايات المتحدة ومصر. 

وأفاد التقرير، أن "مودي" سيتوجه إلى القاهرة، بعد انتهاء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه متحمس لزيارته الأولى لمصر، أقرب الدول وأكثرها علاقًة بالهند. 

وسلطت الصحيفة، الضوء على زيارة السيسي لنيودلهي في يناير الماضي، حيث اتفقت الهند ومصر على رفع علاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية وشددتا على ضرورة مكافحة الإرهاب. 

الهند رئيس الوزراء الهندي الولايات المتحدة الامريكية مصر واشنطن

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