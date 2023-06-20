الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. أمين "حماة الوطن بأسوان" يُطالب بتسريع وتيرة الإجراءات دعمًا للاستثمار الصناعى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال يسري فاروق، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، إن التحديات التي تواجه بيئة الصناعة والاستثمار في مصر كبيرة، ويجب على الجميع التكاتف لدعم استقرار الملف الصناعي والاستثماري في مصر، خاصة بعد تمكن الدولة من إنشاء بنية تحتية غير مسبوقة.

وأضاف فاروق خلال كلمته بالجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني، أنه يجب على الحكومة تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار من خلال تسريع وتيرة استخراج التراخيص وتقليل الإجراءات، لأن الدول التي تتبع سياسة التسهيل على المصنعين والمستثمرين تحقق نهضة حقيقية في الصناعة والاستثمار.

وطالب أمين حماة الوطن بأسوان، بتوفير مستلزمات الصناعة وتدبير العملة لشراء المواد الخام ومستلزمات الصناعة كأولوية وأهمية كبرى حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج أو تتراجع فيؤدى هذا إلى نقص في الإنتاج وزيادة في الاحتياجات وتراجع في التصدير.

ولفت فاروق إلى ضرورة حل مشاكل المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظات من خلال توفير البنية التحتية القوية لها وتوفير احتياجاتها وتطويرها وتقديم منح وتسهيلات في تملك أراضٍ صناعية بها للجادين في الأنشطة وسحب الأراضي من غير الجادين وتقديم حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية للمصنعين الجدد.

يسري فاروق حزب حماة الوطن الجلسة المشتركة الحوار الوطنى مستلزمات الصناعة دعم الاستثمار

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