الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: سنبدأ تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية التى تم إخلاؤها

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسُبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التى تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ونجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، وعمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، وطارق صادق، رئيس وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة، ومحمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء إخلاء المباني والمقار الحكومية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سنبدأ في تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار التي تم إخلاؤها.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم التواصل مع الوزارات المعنية؛ بهدف حصر المقار التابعة لها، وكذا عدد الموظفين الذين لن يتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرًا لارتباطهم بخدمات المواطنين، لتوفير أماكن مجمعة لهم في المباني التي تم إخلاؤها .

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض خطط الصندوق السيادي لاستغلال المباني والمقار الحكومية التي تم إخلاؤها، كما تم استعراض رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات، وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها، والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، وتطويرها بما يليق بمكانتها.

استثمار العقاري الاستثمار العقاري الانتقال الي العاصمة الادارية الجديدة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة هالة السعيد السيد رئيس الجمهورية المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والقوى العاملة للقطاع الخاص

حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 4 أيام

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

أهالى منطقة السد العالى يهدون درعًا لمحافظ أسوان.. وتشكيل لجنة للوقوف على مطالب الأهالى

مصدر لـ"الدستور" يكشف تفاصيل حالة الطبيب المعتدَى عليه بجامعة طنطا

البنك المركزى يطرح عملة جديدة من فئة الـ20 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام