محافظ دمياط تتابع آخر التطورات بعدد من مشروعات "حياة كريمة"

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة آخر التطورات بعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد، حيث رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة" وممثلى الجهة الاستشارية وجميع الجهات بالمحافظة.

قامت المحافظ خلال الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة والذى يشمل حارات لانتظار السيارات مزودة بمظلات وكافيتريا ودورات مياه وتفقدت أيضًا مجمع الخدمات الزراعية والوحدة البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية ومركز شباب المحمدية، حيث بحثت خلال الزيارة موقف توصيل المرافق وتركيب العدادات كذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية بتلك المنشآت.

وخلال الجولة أيضًا، تابعت الأعمال الجارية بمشروع إنشاء الوحدة الصحية بالمحمدية وناقشت خطة المرحلة القادمة للانتهاء من المشروع وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الصحية، كما تضمنت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحى المحمدية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التوسعات بها، وكذلك زيارة محطة رفع صرف صحي الفؤداية للوقوف على الموقف التنفيذى بها، حيث يخدم المشروع قريتى الفؤداية وتفتيش ثان.