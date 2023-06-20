الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خدمات شباب الأعمال": التوجيهات السياسية حققت نتائج ملموسة في المشروعات الصغيرة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد فادي إسماعيل، رئيس لجنة الخدمات بجمعية شباب الأعمال، أن التوجيهات السياسية حققت نتائج ملموسة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار الصناعيين.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم؛ لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

أشار رئيس لجنة الخدمات بجمعية شباب الأعمال إلى 4 محاور مهمة لتوسيع قاعدة الصناعة وتحقيق المستهدفات المطلوبة للدولة وهى إنشاء البيئة الداعمة من خلال تفعيل القوانين لصغار المستثمرين، بالاضافة الى تمكين المشروعات الصغيرة المتوسطة من الدراسات الكافية للوصول لمرحلة الاستدامة.

وطالب رئيس لجنة الخدمات بجمعية شباب الأعمال بتحفيز المستثمرين للصناعات الابتكارية، وحل مشكلة تمويل لمستلزمات الانتاج ودعم رواد الأعمال الصناعيين، موصيًا بضرورة فتح أبواب التعاون بين القطاع الخاص والدولة في الصناعات التكنولوجية الجديدة.

لمهندس فادي اسماعيل لجنة الخدمات شباب الأعمال التوجيهات السياسية الصناعيين المستثمرين

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