وزير الاستثمار: استضافة "إكسبو 2030" تتلاءم مع بيئة الاستثمار السعودية

بميزانية 7.8 مليار دولار..

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، عن أن استضافة المملكة لـ"إكسبو" تتلاءم مع بيئة الاستثمار غير المحدودة بالسعودية، كما أن إكسبو الرياض 2030 سيوفر فرصًا استثمارية لا مثيل لها.

وأضاف "الفالح" في تصريحات نقلتها قناة "العربية الإخبارية"، أنه تقرر منح القطاع الخاص مساحة كبيرة في تنظيم إكسبو الرياض 2030، سنقدم مواردنا وإمكاناتنا لإنجاح مختبر الاستثمار العالمي.

وتابع وزير الاستثمار السعودي، أن المملكة تعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أن مختبر الاستثمار العالمي بالرياض سيكون فرصة لكل المستثمرين الدوليين.

وأكد الفالح أن موقع إكسبو سيكون ملتقى عالميًا للشركات للبحث عن فرص بالمملكة، حيث إن الميزانية المخصصة لاستضافة إكسبو 2030 تبلغ 7.8 مليار دولار .

وأشار إلى أن استضافة إكسبو ستتضمن إنشاء مختبر اقتصادي عالمي.

وفي السياق ذاته، يقيم المكتب الدولي ترشيحات المتأهلين للتصفيات النهائية الثلاثة الذين يرغبون في استضافة معرض إكسبو 2030: بوسان والرياض وروما، حيث سيتم الإعلان عن المدينة الفائزة في نوفمبر المقبل.

وبحسب تقارير إعلامية، وصلنا إلى نقطة التحول الأخيرة لتحديد من سيتوج في أقل من 5 أشهر، الدولة المضيفة التالية للمعرض العالمي في الثلاثية المتأهلين للتصفيات النهائية الذين اختارهم المكتب الدولي للمعارض، من الواضح أن هناك أيضًا عاصمتنا مع مشروع معرض روما إكسبو 2030.

وتنعقد الجمعية العامة الـ172 للمكتب الدولي للمعارض في باريس، حيث سيتم تقديم التقارير النهائية للبعثات الاستقصائية التي نفذتها هيئة الرقابة في الأشهر الأخيرة؛ لتقييم المرشحين لمعرض إكسبو 2030.

بالإضافة إلى روما، فإن المدينتين الأخريين في التحدي هما: بوسان (جمهورية كوريا)، تحت شعار "تحويل عالمنا، والإبحار نحو مستقبل أفضل"، والرياض (المملكة العربية السعودية) تحت شعار "عصر التغيير: معًا من أجل غد بعيد النظر".