الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

14 مصابا في مشاجرة بين عائلتين بالمنزلة

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 14 شخصا في مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية الشبول بمركز المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، بسبب خلاف على مروى للمياه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم السيطرة على طرفي المشاجرة وفرض كردون أمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى  إخطارًا من مأمور مركز المنزلة ، بورود يفيد  بوقوع مشاجرة بين عائلتي زرومبة والعجيري بناحية قرية الشبول.

انتقل ضباط مباحث مركز المنزلة لمكان البلاغ، و تبين من الفحص والتحريات نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على مروي مائي واستخدم الطرفين أسلحة نارية (فرد خرطوش) وأصيب 14 شخصًا من العائلتين.

تم اتخاذ اللازم، وتحرير محضر بالحادث عقب نقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

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