الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة طالبتين في حادث دراجة بخارية أثناء عودتهما من امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

إصابة طالبتين
إصابة طالبتين

أصيبت طالبتين بجروح متفرقة أثناء عبورهما شارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية صدمتهما دراجة بخارية وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من مستشفى ناصر التخصصى بإصابة حبيبة، أ ، إ 16 سنة طالبة وميرفت، م ، م 16 سنة أثناء عبورهم شارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتسيير حركة المرور بالشارع لعدم تعطل مصالح المواطنين وتبين من التحريات أن الطالبتين أثناء عبورهما شارع 15 مايو صدمتهما دراجة بخارية بعد عودتهما من امتحانات الثانوية العامة وتم القبض على قائد الدراجة البخارية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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