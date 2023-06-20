وكيل "صحة البحيرة" يتابع سير العمل داخل مستشفى غرب النوبارية المركزي

أجرى الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولة مرورية تفقد خلالها مستشفى غرب النوبارية المركزى، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية اللائقة، حيث تواجد مدير المستشفى ونوابه والفريق الطبي على رأس العمل، كذلك توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين.

وأكد على مجانية الخدمة، واطمأن على تلقي المرضى جميعًا الخدمة بشكل جيد، واستبين بعض المرضى الموجودين بالاستقبال والذين أثنوا على أداء الفريق الطبي.

ثم قام وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بالمرور على كافة أقسام المستشفى، حيث تم المرور على العيادات وتفقد عيادة الأسنان والباطنة والجلدية والجراحة والنسا، حيث تواجد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض.

ثم قام الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بمتابعة العمل بوحدة التليميدسن، وأثنى على الأداء حيث تواجد فريق العمل القائم عليها، ووجه بتحقيق المزيد من العمل وزيادة التوعية بفوائد الخدمة وأهميتها من توفير للوقت والجهد بالنسبة للمرضى من خلال التواصل بأساتذة متخصصين من الجامعة في مختلف التخصصات.

ثم قام وكيل صحة البحيرة بتفقد العمل بوحدة الغسيل الكلوي، واستمع للمرضى عن رأيهم فى الخدمة المقدمة، وسألهم عن أي نواقص أو شكاوي خاصة بالعلاج والخدمة المقدمة، وأفادوا برضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وبمتابعة العمل بالمبنى الذى يتم تجهيزه لاستقبال 8 ماكينات غسيل جديدة والذى سيتم العمل به خلال إسبوعين ، واطمأن سيادته على كافة التجهيزات التى تتم به.

كذلك قام بمتابعة العمل بجهاز السونار متعدد الأغراض، الذى تم إمداد المستشفى به عن طريق المديرية، وأثناء المرور قام الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالتأكيد على النظافة العامة مع الاهتمام بالملف الطبي وتواجد الأطباء على رأس العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى.