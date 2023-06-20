الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة البحيرة" يتابع سير العمل داخل مستشفى غرب النوبارية المركزي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

أجرى الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولة مرورية تفقد خلالها مستشفى غرب النوبارية المركزى، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية اللائقة، حيث تواجد مدير المستشفى ونوابه والفريق الطبي على رأس العمل، كذلك توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين.

وأكد على مجانية الخدمة، واطمأن على تلقي المرضى جميعًا الخدمة بشكل جيد، واستبين بعض المرضى الموجودين بالاستقبال والذين أثنوا على أداء الفريق الطبي.

ثم قام وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بالمرور على كافة أقسام المستشفى، حيث تم المرور على العيادات وتفقد عيادة الأسنان والباطنة والجلدية والجراحة والنسا، حيث تواجد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض.

ثم قام الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بمتابعة العمل بوحدة التليميدسن، وأثنى على الأداء حيث تواجد فريق العمل القائم عليها، ووجه بتحقيق المزيد من العمل وزيادة التوعية بفوائد الخدمة وأهميتها من توفير للوقت والجهد بالنسبة للمرضى من خلال التواصل بأساتذة متخصصين من الجامعة في مختلف التخصصات.

ثم قام وكيل صحة البحيرة بتفقد العمل بوحدة الغسيل الكلوي، واستمع للمرضى عن رأيهم فى الخدمة المقدمة، وسألهم عن أي نواقص أو شكاوي خاصة بالعلاج والخدمة المقدمة، وأفادوا برضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وبمتابعة العمل بالمبنى الذى يتم تجهيزه لاستقبال 8 ماكينات غسيل جديدة والذى سيتم العمل به خلال إسبوعين ، واطمأن سيادته على كافة التجهيزات التى تتم به. 

كذلك قام بمتابعة العمل بجهاز السونار متعدد الأغراض، الذى تم إمداد المستشفى به عن طريق المديرية، وأثناء المرور قام الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالتأكيد على النظافة العامة مع الاهتمام بالملف الطبي وتواجد الأطباء على رأس العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى.

الأدوية والمستلزمات اطمئن التمريض التخصصات الإستقبال والطوارئ الأستاذ الدكتور

الأكثر قراءة

عميد "طب طنطا" لـ"الدستور": اعتداء معيد على أستاذ حالة فردية.. والنيابة فرغت الكاميرات

وزير الصحة: لدينا اكتفاء ذاتى للمستلزمات الطبية يكفى 3 أشهر

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى العلمين النموذجي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام