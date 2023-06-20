الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

156 مواطنًا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، دوريًا، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما التقى اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددًا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة 156 مواطنًا.

وتنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة.

وأكد محافظ سوهاج، حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة اسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار الفقي، إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم.

اجتماع اخر إدارة خدمة المواطنين ادار ارق

الأكثر قراءة

وزير الصحة: لدينا اكتفاء ذاتى للمستلزمات الطبية يكفى 3 أشهر

عميد "طب طنطا" لـ"الدستور": اعتداء معيد على أستاذ حالة فردية.. والنيابة فرغت الكاميرات

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

بدء التحقيق مع هشام ربيع زوج المطربة بوسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام