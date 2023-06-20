الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز السادات يوجه شركات المقاولات بالمدينة بسرعة الانتهاء من أعمالها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أعمال التطوير بميدان المنطقة السكنية السابعة حيث يتم تنفيذ نافورة بوسط الميدان لتغير الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الجمالي بالمكان، موجها بسرعة إنجاز الأعمال مع ضرورة الاهتمام برفع أي إشغالات لتيسير الحركة المرورية.

كما تفقد أعمال تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين بحي الفردوس للوقوف على آخر المستجدات، حيث تم التنبيه على الشركة المنفذة لأعمال الكهرباء بسرعة الانتهاء من توريد وتركيب أعمدة ولوحات الإنارة لإطلاق التيار بالعمارات وتسوية الموقع العام، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 80%.

وتابع خلال جولته تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي بحي النور، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تصميم تنسيق الموقع العام والانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية والواجهات بنسبة إنجاز لتنفيذ العمارات ٧٣٪؜.

واستكمل رئيس جهاز مدينة السادات جولته التفقدية بمتابعة تنفيذ مرافق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل مع تكليفات للشركة المنفذة لأعمال الكهرباء بسرعة الانتهاء من توصيل المغذيات الرئيسية للموزعات وغرف المحولات لإمكانية التسليم للحاجزين.

المهندس اشرف فتحى إنجاز الأعمال بسرعة الانتهاء جهاز السادات شركات المقاولات

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