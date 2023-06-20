الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعلان نوفمبر المقبل.. السعودية تعرض ملفها لاستضافة "الرياض إكسبو 2030"

اكسبو
اكسبو

عرضت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ملفها "الرياض إكسبو 2030" أمام المكتب الدولي للمعارض، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.  

وقال رئيس الهيئة الملكية للرياض، نخطط لاستضافة أكثر من 120 مليون زائر في 2030، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة "إكسبو 2030" جاهزة. 

وأضاف رئيس الهيئة الملكية للرياض، نخطط للانتهاء من مقر استضافة إكسبو 2030 قبل الآجال المحددة. 

وبين اليوم وغدًا في باريس، يقيم المكتب الدولي ترشيحات المتأهلين للتصفيات النهائية الثلاثة الذين يرغبون في استضافة معرض إكسبو 2030: بوسان والرياض وروما، حيث سيتم الإعلان عن المدينة الفائزة في نوفمبر المقبل. 

وبحسب تقارير إعلامية واردة، وصلنا إلى نقطة التحول الأخيرة لتحديد من سيتوج في أقل من 5 أشهر، الدولة المضيفة التالية للمعرض العالمي في الثلاثية المتأهلين للتصفيات النهائية الذين اختارهم المكتب الدولي للمعارض، من الواضح أن هناك أيضًا عاصمتنا مع مشروع معرض روما إكسبو 2030.

وتنعقد الجمعية العامة الـ 172 للمكتب الدولي للمعارض في باريس، حيث سيتم تقديم التقارير النهائية للبعثات الاستقصائية التي نفذتها هيئة الرقابة في الأشهر الأخيرة؛ لتقييم المرشحين لمعرض إكسبو 2030.

بالإضافة إلى روما، فإن المدينتين الأخريين في التحدي هما: بوسان (جمهورية كوريا)، تحت شعار "تحويل عالمنا، والإبحار نحو مستقبل أفضل"، والرياض (المملكة العربية السعودية) تحت شعار "عصر التغيير: معًا من أجل غد بعيد النظر".

وتحدٍ صعب، مع ذلك شابته بالفعل بعض الأحداث غير السارة، مثل الجدل الذي أثارته جمعيات حقوق الإنسان التي اتهمت المنافس العربي صراحةً باستخدام الحدث الدولي كـغطاء للقمع الذي تمارسه الحكومة السعودية في العراق، المتعارض مع احترام حقوق الإنسان.

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الفائز في نوفمبر 2023، بمناسبة الجمعية 173، بعد اقتراع سري من قبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 179 دولة.

المملكة العربية السعودية الرياض أكسبو باريس المكتب الدولي

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