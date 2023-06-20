الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجمعة.. فرقة "أمل حياتى" تحيي حفلا غنائيا فى قبة الغورى

قبة الغوري
قبة الغوري

تستضيف قبة الغورى التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجارى، فرقة "أمل حياتى".

ومن المقرر أن تحيي الحفل المطربة أمل إبراهيم، حيث تقدم مجموعة مختارة من أغانى الزمن الجميل منها: "أمل حياتى – حب إيه" لأم كلثوم، "على بالى" لمحمد عبد الوهاب، "اسمع قلبى" لماجدة الرومى، "هى الليالى كده" لميادة الحناوى، "احضنوا الأيام" لوردة الجزائرية، "تهجرنى بحكاية" لفايزة أحمد، و"بستناك" لنجاة الصغيرة.

كما يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان  "سينوغرافيا العرض المسرحى في الأماكن الأثرية".

يشارك فى الندوة: الناقد المسرحى أحمد خميس، المخرج إسلام إمام، المهندس الديكور محمد الغرباوى ، ومهندس الديكور محمد جابر.

يتناول المشاركون القضايا المتعلقة بأهمية السينوغرافيا بعناصرها المختلفة فى العروض المسرحية بالأماكن الأثرية، وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل، وكيفية التعامل الجمالى مع الأثر مع تقديم أمثلة من عروض تم تقديمها فى عدد من الأماكن الأثرية ذات الطبيعه الجمالية المتفردة وما يمكن أن تكون عليه العروض المسرحية فى تلك الأماكن فى المستقبل.

 

الاشرف الأماكن الأثرية الأمير طاز صندوق التنمية الثقافية قصر الأمير طاز ماجدة الرومي نجاة الصغيرة وكالة الغورى

الأكثر قراءة

الشرق الأوسط: اتحاد جدة يفسخ عقده مع طارق حامد

موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

هل ينتقل عمر السومة إلى الزمالك الموسم المقبل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام