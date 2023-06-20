الجمعة.. فرقة "أمل حياتى" تحيي حفلا غنائيا فى قبة الغورى

تستضيف قبة الغورى التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجارى، فرقة "أمل حياتى".

ومن المقرر أن تحيي الحفل المطربة أمل إبراهيم، حيث تقدم مجموعة مختارة من أغانى الزمن الجميل منها: "أمل حياتى – حب إيه" لأم كلثوم، "على بالى" لمحمد عبد الوهاب، "اسمع قلبى" لماجدة الرومى، "هى الليالى كده" لميادة الحناوى، "احضنوا الأيام" لوردة الجزائرية، "تهجرنى بحكاية" لفايزة أحمد، و"بستناك" لنجاة الصغيرة.

كما يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "سينوغرافيا العرض المسرحى في الأماكن الأثرية".

يشارك فى الندوة: الناقد المسرحى أحمد خميس، المخرج إسلام إمام، المهندس الديكور محمد الغرباوى ، ومهندس الديكور محمد جابر.

يتناول المشاركون القضايا المتعلقة بأهمية السينوغرافيا بعناصرها المختلفة فى العروض المسرحية بالأماكن الأثرية، وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل، وكيفية التعامل الجمالى مع الأثر مع تقديم أمثلة من عروض تم تقديمها فى عدد من الأماكن الأثرية ذات الطبيعه الجمالية المتفردة وما يمكن أن تكون عليه العروض المسرحية فى تلك الأماكن فى المستقبل.