مدير أسوان الأزهرية يتابع سير الامتحانات.. ويطمئن على صحة الطلاب المصابين في حادث

تفقد الدكتور سيد حسن، مدير عام العلوم الدينية والعربية، ومحمود أحمد مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، لجنة معهد بنين وفتيات بنبان، لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية، والاطمئنان على حالة طلاب قرية فارس الذين أصيبوا في حادث سير الأحد الماضي، وعادوا اليوم إلى امتحاناتهم لاستقرار حالتهم الصحية، فضلا عن رصد أعداد الطلاب الذين تخلفوا عن أداء الامتحان بسبب شدة الإصابة.

وطمأن مدير عام منطقة أسوان الأزهرية، أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم، مؤكدا أن فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قرر تأجيل الامتحان في مادة "التاريخ" لجميع الطلاب الذين تعرضوا للحادث، كما سيتم تأجيل الامتحانات في المواد المقبلة لبقية الطلاب من ذوي الإصابات الشديدة الذين لن يتمكنوا من حضور الامتحانات في المواد المقبلة نتيجة للإصابة الشديدة.

وأوضح أن الطلاب الذين تخلفوا عن حضور الامتحان في مادة التاريخ يوم الحادث، سيتم معاملتهم في امتحانات الدور الثاني خلال التصحيح بناء على كامل الدرجة وليس النصف، كما ستتم معاملة الطلاب من ذوي الإصابات الشديدة في ذات الحادث، والذين لن يتمكنوا من حضور امتحانات المواد المقبلة بناء على كامل الدرجة أيضًا.

من جانبهم، تقدم أولياء الأمور الطلاب بالشكر والتقدير لفضيلة وكيل الأزهر على قراره الإنساني، الذي خفف عنهم الآلام وطمأنهم على مستقبل أولادهم، مشيدين بسرعة تعامل الأزهر مع الحادث واتخاذه إجراءات سريعة لطمأنتهم، فضلا عن توجيه مسؤولي منطقة أسوان الأزهرية لمتابعة الحالة الصحية لهم عقب وقوع الحادث، وهو ما كان له الأثر الطيب على نفوسهم.

يذكر أن الأحد الماضى تعرض 21 طالب بالثانوية العامة الأزهرية فى أسوان، لحادث سير وقع بكوبري فارس بمركز كوم أمبو شمال المحافظة وذلك أثناء توجههم إلى تأدية الامتحان باللجنة الخاصة بهم في معهد بنبان الأزهري.

متابعة الامتحانات

متابعة الامتحانات

متابعة الامتحانات