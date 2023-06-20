الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخميس المقبل .. مؤتمر صحفي للإعلان عن إنطلاق بطولة " QADYA " في مدينتي ( فيديو )

النسخة الثالثة لبطولة
النسخة الثالثة لبطولة QADYA

يُعقد بعد غد الخميس مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق النسخة الثالثة لبطولة "QADYA" بنادي مدينتي، أحدث البطولات الدولية للفنون القتالية المختلطة MMA. ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي في الكلوب هاوس بنادي مدينتي الرياضي الساعة 11.00 صباح بعد غد الخميس 22 يونيو بحضور مختلف وسائل الإعلام والقنوات الفضائية. 
 
وتقام البطولة في نادي مدينتي الرياضي يوم الجمعة القادم 23 يونيو - بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و FANARAH SPORTS - بمشاركة 24 لاعباً مصرياً وأجنبياً. وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن إتاحة شركة "تذكرتي" لتذاكر حضور مباريات البطولة بنادي مدينتي عبر الرابط التالي: (http://tazkarti.co/Qadya )

النسخة الثالثة لبطولة QADYA


وتأتي استضافة نادي مدينتي الرياضي لبطولة " QADYA " استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته مدينتي في استضافة العديد من البطولات الدولية ، منها بطولة كأس العالم للاسكواش للسيدات وبطولة السلسلة الدولية لمحترفي الجولف "الاشيان تور" ، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية

بطولة قاضية طلعت مصطفى نادي مدينتي تذكرتى

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام "الضريبة والدمغة"

موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

السعودية: مؤشرات الهواء والماء آمنة فى الحج.. ورصد مستويات الضوضاء لأول مرة

روسيا تدمر 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة