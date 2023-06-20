الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية: المجتمع المدنى له دور كبير فى تحقيق التضامن الاجتماعى

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المجتمع المدني له دور كبير في تحقيق التضامن الاجتماعي، وهذا يتم من خلال التشابك وتحقيق مفهوم الشراكة ونقل الخبرات المتبادلة، بين الجمعيات بعضها البعض، بجميع محافظات مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر "المجتمع المدني: نحو شراكة متعددة الأبعاد في الجمهورية الجديدة" التي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يومي الثلاثاء والأربعاء 20/21 يونيو، بحضور، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأضاف أن المجتمع المدني، يقدم خدمات جليلة للمجتمع، من بينها تقديم المبدعين الذين يخرجون بمنتجات راقية مثل ما قدمه المشاركون اليوم بمعرض منتجات الجمعيات الأهلية، وذلك تأكيدًا على أن المجتمع المصري مبدع.

وأوضح «زايد» أن مكتبة الإسكندرية تبنت مشروعًا يظهر الإبداع في جميع الحرف اليدوية والمهن القديمة بالمجتمع المصري تحت عنوان «التدفقات من أسفل»، مشيرًا إلى محاولة تنفيذ المشروع لرصد هذه التدفقات وتشجيعها وتقويتها لتصبح أحد الأعمدة الأساسية بالمجتمع المصري.

من جهته، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهمية دور المجتمع المدني، حيث تعد تلك المؤسسات همزة الوصل بين المواطن البسيط والمسئول لتوصيل مشكلته، مشيرًا إلى أن الإسكندرية من أكثر محافظات الجمهورية التي توجد بها منظمات ومؤسسات للمجتمع المدني.

وأضاف «الشريف»، أن المسئول يتخذ القرار من خلال تواجده في الشارع بين المواطنين، ووجود المجتمع المدني أيضًا، فكلاهما يعمل معًا، ولذلك كان للمجتمع المدني دور فعال خلال السنوات الماضية، خاصة خلال جائحة كورونا، وتقديم المساعدات بداخل المحافظة التي فاقت عشرات الملايين.

ويشارك في المؤتمر لفيف من كبار المفكرين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات الإعلام، وممثلي الجمعيات الأهلية من كل محافظات الجمهورية من شمال سيناء، وأسوان، والنوبة، والوادي الجديد، وسيوة، والوجهين القبلي والبحري ومدن القناة والقاهرة.

مكتبة الاسكندرية المجتمع المدنى التضامن الاجتماعي نحو شراكة متعددة الأبعاد الجمعيات الأهلية

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