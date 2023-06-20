الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 مصابين في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 6اشخاص في تصادم
إصابة 6اشخاص في تصادم سيارة ربع نقل باخري أجرة طريق الفيوم ا

أُصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بماشية الأضاحي بسيارة أخرى أجرة ميكروباص أثناء عودتهم من السوق الأسبوعي للماشية بقرية العزب التابعة لمركز الفيوم بسبب هياج وذعر العجول، مما أدى إلى عدم السيطرة على السيارة واصطدامها بسيارة الأجرة وإصابة ركابها.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث سيارة ربع نقل محملة بالماشية أثناء عودته من سوق الثلاثاء للماشية بسيارة أجرة محمله بالركاب، مما أدى إلى إصابة 6 بإصابات مختلفة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة 6اشخاص تصادم سيارة ربع نقل طريق الفيوم العزب

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