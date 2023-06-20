الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة ندى ثابت تشيد بجهود مصر لتحقيق التنمية في إفريقيا

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة الإفريقية، وتعمل جاهدة على حل كل المشاكل والأزمات التي تواجهها.

وقالت ثابت في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر لم تترك أي محفل دولي أو مؤتمر عالمي تشارك فيه إلا وتحدثت على القارة الإفريقية، وما تواجهه من صعوبات وتحديات، ودائمًا وأبدًا تدافع عن حقوقها وتدعمها لتحقيق التنمية فيها.

وأشادت عضو مجلس النواب بالدعم الذي تقدمه مصر للشعب السوداني الشقيق في أزمته التي يمر بها حاليًا، والجهود المصرية الكبيرة للتواصل مع كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع ووقف الاقتتال.

وأوضحت النائبة ندى ألفي ثابت، أهمية لقاء الرئيس السيسي، و"مالك عقار"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له، وتأكيد الرئيس السيسي أن مصر كانت وستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان الشقيق، وكذلك إشادة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به.

واختتمت النائبة: "دور مصر الإقليمي والعالمي في غاية الأهمية، ودائمًا تقف مصر بجوار الآخرين وتدعمهم، وهذا ما يميز السياسة المصرية".

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