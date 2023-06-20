علي بدرخان رئيسًا شرفيًا لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية اختيار المخرج الكبير علي بدرخان رئيسًا شرفيًّا للدورة الأولى للمهرجان الذي يقام بمدينة شرم الشيخ منتصف الشهر المقبل.

ويأتي هذا الاختيار متزامنا مع احتفاء الوسط السينمائي بمرور 50 عامًا على عرض أول أفلام بدرخان "الحب الذي كان"، الذي أخرجه بدرخان في بداية مشواره السينمائي المتفرد، وقامت ببطولته سعاد حسني ومحمود ياسين.

ووجهت مؤسسة إبداع المنظمة للمهرجان، والتي يرأس مجلس إدارتها مدير التصوير السينمائي القدير د.سمير فرج، دعوة رسمية لبدرخان بترشيحه للرئاسة الشرفية للمهرجان والاحتفاء بتاريخه ضمن فعالياته.

وقام وفد من إدارة المهرجان ورئيسه أيمن الحكيم ومديرته د.ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما ومديره التنفيذي المخرج سامي محمد علي بالتواصل مع علي بدرخان لتقديم ملف كامل بفعاليات المهرجان والاستماع إلى ملاحظاته واقتراحاته للخروج بدورته بالصورة اللأئقة.