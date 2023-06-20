شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية بروتوكول تعاون بين كليتيّ التربية النوعية بجامعتيّ بنها والمنوفية وذلك في مجال التبادل الطلابي والتعاون المشترك، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين جامعة بنها وجامعة المنوفية الموقع بتاريخ 6 ديسمبر الماضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، والدكتور محمد زيدان عبدالحميد، عميد كلية التربية النوعية بالمنوفية، والدكتورة غادة شاكر عبدالفتاح، وكيل كلية التربية النوعية ببنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هيام مصطفى وكيل كلية التربية النوعية بالمنوفية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تكامل وتبادل الخدمات والأنشطة بين الجامعتين تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي 2030، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال التبادل والتدريب الطلابي وتقديم وتفعيل الأنشطة الطلابية والفعاليات والدورات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والندوات بين كليتي التربية النوعية بالجامعتين.

وأضاف رئيس الجامعة، أن البروتوكول بين كليتيّ التربية النوعية بالجامعتين يأتي من منطلق الاهتمام بالطلاب نظرًا لكونهم أساس التطوير في تقدّم وبناء المجتمع، والعمل علي تطوير قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم وصقلها بما يتناسب مع كل جديد، عبر اكتشاف ودعم المواهب والمبدعين من خلال التبادل الطلابي وتأهيلهم ليكونوا عناصر بناءة في جميع المجالات المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته ببروتوكول التعاون مع جامعة بنها والذى يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال التبادل الطلابى بين الجامعتين، مشيدًا بالإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها جامعة بنها في خدمة المجتمع.

كما أكد رئيس جامعة المنوفية، حرصه على مزيد من التعاون والتكامل مع جامعة بنها ليس فقط في مجال الأنشطة الطلابية، ولكن في مختلف الأنشطة والخدمات البحثية والطلابية وخدمة المجتمع المشتركة بين الجامعتين.