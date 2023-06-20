الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صحة الشيوخ مشيدة بالزيادة المتوالية في أجور العاملين: تؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمعيشة مواطنيها

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، على أهمية القرارات التي تتخذها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح  السيسي للعمل على رفع الأجور، سواء للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع الخاص. قائلا: إن الرواتب والأجور تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية وهو ما يحسب للرئيس السيسي وتوجيهاته للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

ونوه خضير، في تصريحات صحفية اليوم، بقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم. لافتا: إلى أن قرار المجلس القومي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية، وارتفاع معدلات التضخم.

وأكمل خضير، إن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم وعمل نقلة حقيقية في دخول ورواتب العاملين بالقطاع الخاص تتناسب مع الأحوال المعيشية.

واختتم عضو مجلس الشيوخ موضحا، أن الزيادات المتواصلة في الأجور والرواتب، تؤكد أن مصر لا تألوا جهدا في الارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها  ودخولهم،  وفق رؤية متكاملة من جانب الرئيس السيسي.

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