وزير العدل يؤجل سريان السجل العيني على مدينة المنشأة بسوهاج

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الآتية:



مدينة المنشاة – مركز المنشأة – محافظة سوهاج –الصادر بها القرار رقم 6505 لسنة 2000 من أول يوليو 2023 إلى أول يوليو 2024.



كما تضمن القرار قبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى 142 لسنة 1964 فى الأقسام المساحية المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.



كما تضمن أن ينشر القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.