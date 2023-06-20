الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يبحث مع محافظ جنوب سيناء آليات تطوير العملية التعليمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء خالد فودة صديق، محافظ جنوب سيناء؛ لبحث آليات تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور الوزير باللواء المحافظ، مثمنًا جهوده فى تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

من جهته، أكد اللواء خالد فودة على وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العام التي تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، بحث الدكتور رضا حجازى مع اللواء خالد فودة خطة الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

كما تمت الموافقة على إدراج مدرسة طابا هايتس الرسمية لغات ضمن قائمة المدارس المستهدفة بخطة تطوير البنية الرياضية لها مرة أخرى، وإدخالها في مشروع مدارس مصر المتميزة، وتم أيضًا التوافق حول استكمال الإجراءات اللازمة لعمليتي الطرح والترسية، لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.

كما تم خلال الاجتماع بحث صيانة استراحات (النموذج المجمع) بمدينتي طور سيناء ورأس سدر ضمن خطة صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتم أيضًا بحث دراسة زيادة عدد الفصول في المدارس القائمة بمدارس الوديان بمحافظة جنوب سيناء لمكافحة التسرب التعليمي للفتيات.

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