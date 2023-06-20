الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجبلاية يطلب من "كاف" منحه مهلة حتى 15 يوليو لتحديد الفرق المشاركة بدوري الأبطال

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

استقر اتحاد الكرة على مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لمنحه مهلة حتى يوم 15 يوليو لإرسال الفرق المصرية المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكان الكاف قد طلب من الاتحادات الإفريقية إرسال الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية قبل 30 يونيو الجاري.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد سيحاول إقناع كاف بتأخير إرسال الأندية المشاركة لحين معرفة الأربع فرق أصحاب المراكز الأولى في الدوري.

وواصل المصدر أنه في حال رفض الكاف سيتم إرسال الفرق الأربعة الأولى للدور الأول كما حدث في الموسم الماضي.

وفى حال رفض الكاف لطلب الجبلاية وإرسال الفرق الأربعة بنتائج الدور الأول سيتأهل كل من الأهلى وبيراميدز لدوري أبطال إفريقيا احتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 37 نقطة ويليه بيراميدز 34 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن فيوتشر ويشارك في الكونفدرالية فيوتشر برصيد 34 نقطة والزمالك 29 نقطة  الكونفيدرالية.

وكان بيراميدز في الموسم الماضى قد تسبب فى أزمة لاتحاد الكرة ، بعد أن أرسل شكوى إلى الاتحاد الأفريقي يطلب مشاركته فى دوري أبطال إفريقيا بدلا من الأهلى ، لحصوله على المركز الثاني في الدوري وجاء الأهلي فى المركز الثالث .

وقام كاف بمخاطبة اتحاد الكرة للرد على طلب بيراميدز وجاء رد اتحاد الكرة أنه تم تحديد الأندية المشاركة افريقيا بناء على نتائج الدور الأول لعدم انتهاء الموسم أثناء الفرق المشاركة افريقيا وكان الأهلى يحتل المركز الثاني في الدوري وتم اختياره مع الزمالك صاحب المركز الأول للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا .

وتوج الأهلى بدوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة بعد الفوز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين .

أبطال افريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البطولات الأفريقية الفرق المصرية الكونفيدرالية بيراميدز

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