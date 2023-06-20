كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

كشف مصدر داخل المستشفى الجامعي في طنطا أن خلافاً نشب بين المعيد الذي اعتدى على أستاذ جراحة القلب والصدر وحاول قتله على مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمعيد.

وقال المصدر لـ"الدستور" إن مشادة كلامية وقعت بينهما فى أحد المستشفيات الخاصة قبل الواقعة بيومين.

وأضاف المصدر أن الحاضرين في المستشفى فوجئوا بقيام المعيد بالتعدي على أستاذة فى طرقات المستشفى.

وأطلق معيد في جامعة طنطا، النار، من سلاح خرطوش، على أستاذه في طرقات مستشفى جامعة طنطا بمحافظة الغربية، ما أحدث حالة كبيرة من الفوضى.

اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام معيد بالاعتداء على الدكتور عبدالهادي طه، أستاذ القلب والصدر، بواسطة فرد خرطوش، وتم نقله للعناية، وتحرير محضر بالواقعة وضبط المتهم.