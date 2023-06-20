الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأهل 3 مصريات لربع نهائي سيف المبارزة ببطولة إفريقيا للسلاح

بطولة افريقيا للسلاح
بطولة افريقيا للسلاح

حسمت 3 لاعبات مصريات تأهلهم للدور ربع النهائي في سلاح سيف المبارزة ببطولة إفريقيا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهلت ناردين إيهاب لربع النهائي بعد فوزها على بطلة السنغال بدور الـ16 بنتيجة 15-5 لتصعد لمواجهة بطلة المغرب بدور الـ8.

بينما حسمت شرويت جابر تأهلها لربع النهائي بعد فوزها على بطلة جنوب إفريقيا بدور الـ16 بنتيجة 15-13 لتصعد لمواجهة مواطنتها أية حسين بعد تأهلها لربع النهائي بالفوز علي بطلة جنوب افريقيا بنتيجة 15-10.

‎ويشهد اليوم الثاني إقامة منافسات كلًا من فردي الرجال لسلاح السيف بالإضافة إلى فردي السيدات لسيف المبارزة بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

‎ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

‎وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

التأهل لاولمبياد الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة جهاز سلاح السيف فردي الرجال لسلاح السيف

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