الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية رئيس الملائكة ميخائيل، بالأقصر.

شارك في الصلاة القمص يوسف أقلاديوس، والأب بولس فارق، راعيا الكنيسة، والراهبات الكومبونيانيات. وفي كلمة العظة، تحدث صاحب النيافة مع المحتفى بهم حول عظمة سر الإفخارستيا.

وأكد الأنبا عمانوئيل أن سر الأفخارستيا، يقودنا إلى تشبه بيسوع المسيح، كما هو يقودنا إلى إقامة علاقة مميزة بالرب يسوع.

وأثنى راعي الإيبارشية على جميع المجهودات المبذولة، قبيل هذا الاحتفال. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي بين الأنبا عمانوئيل، وشعب الكنيسة.

وبدأت الكنيسة صوم الرسل، حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.