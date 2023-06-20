الثلاثاء 20 يونيو 2023
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أستاذ اقتصاد زراعي: مشروع الصوامع سيحول مصر إلى مركز لوجيستي لتداول الحبوب

جريدة الدستور

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروع الصوامع والذي انطلق في عام 2014 له أهمية كبيرة،  مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساهم في أن تتحول مصر إلى مركزا لوجيستيا لتداول الحبوب.

وأضاف أشرف كمال، خلال حوار له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع الصوامع ساهم في رفع السعة التخزينية للحبوب من 1.1 مليون طن إلى 3.5 مليون طن ونستهدف الوصول إلى سعة تخزينية تصل إلى 5.5 مليون طن.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أنه من إيجابيات هذا المشروع افتتاح أول مخزن للسلع المجمعة وكاملة الصنع في السويس وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية.

وأوضح أن محور التوسع الرأسي في الرقع الزراعية لم يكن ممكنا أو متاحا إلا مع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية لاستيعاب الزيادة السكانية.

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